Il Paradiso delle Signore 5 anticipazioni | STEFANIA venere “in prova”

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tira una triste aria a Il5: Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) parte per New York, Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) scopre amaramente della morte di suo fratello e Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) è deciso a tutti i costi a vivere la sua storia d’amore con Clelia Calligaris (Enrica Pintore), tanto da voler cercare in tempi brevissimi un’abitazione in cui soggiornare lontano dalla moglie Silvia Cattaneo (Marta Richeldi).Leggi anche:Uomini e donne: VALENTINA lascia il programma?Insomma, c’è tanta carne al fuoco in queste prime puntate del quinto ciclo della fiction daily di Rai 1; oggi però vogliamo approfondire soprattutto le novità di casa Cattaneo e parliamo dunque della zia Ernesta (Pia Engleberth) tornata a Milano in compagnia ...