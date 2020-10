Il Papa | sì a una legge sulle unioni civili per le coppie gay

Leggi su agi

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) AGI - "Gli omosessuali hanno diritto ad essere parte della famiglia. Sono figli di Dio e hanno il diritto ad una famiglia. Nessuno dovrebbe essere respinto, o emarginato a causa di questo. Quello che dobbiamo fare è unaper le. In questo modo sono garantiti". Lo avrebbe detto, secondo la Catholic News Agency,Francesco intervistato in un documentario. Le affermazioni sarebbero state fatte in una intervista registrata per il documentario "Francesco", presentato oggi alla Festa del Cinema di Roma. L'autore, Evgeny Afineevsky, dovrebbe essere addirittura premiato domani in Vaticano con il Kineo Movie for Humanity Award, assegnato "a chi promuove temi sociali e umanitari". La cerimonia è prevista per domani 22 ottobre, alle ore 11 presso i Giardini Vaticani ...