Il Papa dice sì alle unioni civili per i gay. Ecco perché è una novità (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Che Bergoglio fosse d’accordo con le unioni civili per le persone dello stesso sesso, lo si sapeva, almeno da dieci anni. Ma certamente una presa di posizione pubblica così forte, come quella di oggi, sia pure attraverso uno strumento “liquido”, come un documentario anticipato alla stampa durante la Festa del Cinema di Roma, non era però pensabile.Tanto che il Papa parla di diritto delle coppie gay ad avere una famiglia, e per i figli di poter frequentare la chiesa.Bisogna ricordare che già il 19 marzo del 2013, che il giorno stesso dell’inizio del pontificato di Papa Francesco, il «New York Times» ha riferito che nel 2009 e nel 2010, durante il dibattito nazionale in Argentina sui matrimoni gay, il cardinale Bergoglio dietro le quinte avrebbe cercato ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Che Bergoglio fosse d’accordo con leper le persone dello stesso sesso, lo si sapeva, almeno da dieci anni. Ma certamente una presa di posizione pubblica così forte, come quella di oggi, sia pure attraverso uno strumento “liquido”, come un documentario anticipato alla stampa durante la Festa del Cinema di Roma, non era però pensabile.Tanto che ilparla di diritto delle coppie gay ad avere una famiglia, e per i figli di poter frequentare la chiesa.Bisogna ricordare che già il 19 marzo del 2013, che il giorno stesso dell’inizio del pontificato diFrancesco, il «New York Times» ha riferito che nel 2009 e nel 2010, durante il dibattito nazionale in Argentina sui matrimoni gay, il cardinale Bergoglio dietro le quinte avrebbe cercato ...

fanpage : ?? ULTIM'ORA Papa Francesco dice sì alle unioni civili per le coppie omosessuali - alexbarbera : Dimentichiamo per un attimo il Covid, oggi c’è una notizia di una qualche rilevanza: il Papa dice sì alle unioni ci… - ilfoglio_it : 'Le persone omosessuali hanno il diritto di essere una famiglia'. Le parole di Bergoglio in un documentario del reg… - lisabau1 : @ValeriaValente_ @pdnetwork La società non cambia se un papa dice ai suoi seguaci (sempre meno) cosa fare. Questo s… - morganti_enrico : Sinceramente? A livello civile, ripeto civile, l'opinione del Papa dovrebbe contare quanto la mia. Sono d'accordo c… -