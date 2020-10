Il New Yorker ha sospeso Jeffrey Toobin, dopo la masturbazione in diretta (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Jeffrey Toobin, giornalista del New Yorker e analista della Cnn, non si era accorto che la telecamera e il microfono del suo computer fossero ancora accesi. E così, mentre stava partecipando a una riunione di lavoro (molto probabilmente non troppo avvincente) su Zoom – una delle piattaforme di videochiamate più diffuse al mondo – ha deciso di seguire l’esempio di Lucio Dalla alla fine dell’indimenticabile ‘Disperato erotico stomp’. In videoconferenza con l’editorialista di uno dei settimanali più prestigiosi del panorama Usa c’erano alcune delle penne più famose d’America. Toobin, quando ha iniziato a masturbarsi, credeva di essere al riparo da occhi indiscreti, ma così non era. Toobin era in collegamento con i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020), giornalista del Newe analista della Cnn, non si era accorto che la telecamera e il microfono del suo computer fossero ancora accesi. E così, mentre stava partecipando a una riunione di lavoro (molto probabilmente non troppo avvincente) su Zoom – una delle piattaforme di videochiamate più diffuse al mondo – ha deciso di seguire l’esempio di Lucio Dalla alla fine dell’indimenticabile ‘Disperato erotico stomp’. In videoconferenza con l’editorialista di uno dei settimanali più prestigiosi del panorama Usa c’erano alcune delle penne più famose d’America., quando ha iniziato a masturbarsi, credeva di essere al riparo da occhi indiscreti, ma così non era.era in collegamento con i ...

HuffPostItalia : Il New Yorker ha sospeso il commentatore Jeffrey Toobin: 'Si masturbava in diretta su Zoom' - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: Giornalista del #NewYorker sospeso : «Si masturbava durante una riunione» su Zoom - alioscia16 : Il New Yorker ha sospeso il suo collaboratore Jeffrey Toobin perché si sarebbe masturbato durante una diretta Zoom… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: Giornalista del #NewYorker sospeso : «Si masturbava durante una riunione» su Zoom - RassegnaZampa : Giornalista del #NewYorker sospeso : «Si masturbava durante una riunione» su Zoom -