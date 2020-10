Il killer silenzioso che ha ucciso 500mila neonati nel mondo

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un nuovo studio globale ha fatto emergere nuovi inquietanti dati riguardanti l’inquinamento atmosferico. Le stime sono state prodotte dall’Health Effects Institute L’inquinamento atmosferico ha476.000nel 2019, soprattutto in India e nell’Africa sub-sahariana. È quanto emerge da un nuovo studio globale secondo il quale quasi i due terzi delle morti derivano da fumi … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

ledaefrati : #chiudere Se sarà questo il modo di fare arretrare in fretta il killer silenzioso chi risarcirà tutti quelli che a… -

Ultime Notizie dalla rete : killer silenzioso

TargatoCn.it

Coinvolto un genitore offeso dall'insegnante che aveva mostrato le caricature di Maometto in classe. Domani cerimonia alla Sorbona ...Il monossido è un gas inodore, incolore e insapore, responsabile ogni anno, in Italia, di centinaia di morti intossicati. Proprio per questo, qualche anno fa, Asl Cn1 e 118 avevano promosso una campag ...