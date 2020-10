Il governo degli Stati Uniti ha accusato Google di monopolio illegale

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) (foto: Amy Osborne / AFP)Martedì 20 ottobre il dipartimento di Giustiziaha intentato una causa legale antitrust controcon l’accusa di aver cercato di proteggere illegalmente la propria posizione monopolistica nel mercato dei motori di ricerca online. “Per molti anni”, si legge nel documento di 57 pagine, “ha utilizzato tattiche anticoncorrenziali per mantenere ed estendere i suoi monopoli nel mercato dei servizi di ricerca generale, della pubblicità di ricerca e della pubblicità testuale di ricerca generale, le pietre angolari del suo impero”. Come sottolinea il New York Times, quella posta dalstatunitense è la sfida più significativa che il colosso tecnologico abbia dovuto ...

dellorco85 : Politici, virologi, conduttori, influencer, che 2 mesi fa minimizzavano possibilità della seconda ondata e ora lame… - matteosalvinimi : ??????Incredibile ma vero: vogliono tassare la prima casa degli italiani. Lo propone il commissario europeo Gentilo… - matteosalvinimi : Il governo ha confermato: 9 milioni di #cartelleesattoriali (il 90% sotto i 10.000 euro) a casa delle famiglie nell… - emilio05714955 : RT @claudio_2022: Lo scaricabarile indecente di politici e virologi: Ora la colpa è degli italiani. - ChangeItalia : ???? Su #RecoveryFund, le giovani generazioni hanno le idee chiare: ecco le proposte dei giovani al Governo su come s… -

Ultime Notizie dalla rete : governo degli

Governo

Anche per ideare politiche e garantire azioni concrete per l’ambiente è necessario adottare la prospettiva che avevano i nostri avi: gli architetti medievali costruivano capolavori sapendo che a veder ...Non c’è solo la corsa a chi diventa per primo “zero carbon” (guida Copenaghen). I centri urbani si accordano per promuovere economia rigenerativa e investimenti “puliti”. E nel Regno Unito giocano la ...