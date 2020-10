Il governo comincia ad ascoltare Crisanti? Arcuri punta a 200 mila tamponi al giorno. La promessa: «Test rapidi dai medici di base» (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 21 ottobre (Italia/Mondo)«Un altro mondo». Così Domenico Arcuri ha definito la seconda ondata di Coronavirus in un’intervista pubblicata sulle pagine del Corriere della Sera. Una dimensione nuova, che non regge il paragone con i numeri della prima fase: «In primavera ha pagato un prezzo altissimo una parte del Paese, ora il contagio è molto più distribuito. Non penso che tutta l’Italia sia uguale nella capacità di rispettare le regole, nelle infrastrutture o nell’efficienza delle reti sanitarie». Ad essere cambiato secondo il commissario per l’emergenza è il modello di diffusione del virus: «Allora il virus circolava negli ospedali e nelle residenze per anziani; oggi l’80% dei contagi avviene in casa. I ragazzi lo prendono fuori e lo portano in ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 21 ottobre (Italia/Mondo)«Un altro mondo». Così Domenicoha definito la seconda ondata di Coronavirus in un’intervista pubblicata sulle pagine del Corriere della Sera. Una dimensione nuova, che non regge il paragone con i numeri della prima fase: «In primavera ha pagato un prezzo altissimo una parte del Paese, ora il contagio è molto più distribuito. Non penso che tutta l’Italia sia uguale nella capacità di rispettare le regole, nelle infrastrutture o nell’efficienza delle reti sanitarie». Ad essere cambiato secondo il commissario per l’emergenza è il modello di diffusione del virus: «Allora il virus circolava negli ospedali e nelle residenze per anziani; oggi l’80% dei contagi avviene in casa. I ragazzi lo prendono fuori e lo portano in ...

Ultime Notizie dalla rete : governo comincia Il governo comincia ad ascoltare Crisanti? Arcuri punta a 200 mila tamponi al giorno. La promessa: «Test rapidi dai medici di base» Open Coprifuoco e serrate: decidono le Regioni. La svolta del governo

Si comincia venerdì e non più nel fine settimana di Halloween, come ipotizzava all’inizio il presidente Vincenzo De Luca. La richiesta è stata ufficializzata al governo ieri. Anche gli spostamenti da ...

