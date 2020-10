Il garante dell'infanzia incalza Zingaretti: più fondi per la didattica a distanza (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Diritto alla salute e allo studio dei minori, il garante dell'infanzia del Lazio, Jacopo Marzetti torna a scrivere al presidente della Regione, Nicola Zingaretti. La lettera è stata inviata al Presidente della Regione Lazio, al presidente del Consiglio regionale Mauro Buschini, all'assessore alle Politiche sociali Alessandra Troncarelli e al direttore dell'Ufficio scolastico Rocco Pinneri. “Cresce sempre di più il numero delle classi nelle scuole del Lazio costrette alla quarantena per la presenza di alcuni alunni positivi. Ciò sta determinando la necessità del ricorso, temporaneo, alla didattica a distanza. Molte famiglie, ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Diritto alla salute e allo studio dei minori, ildel Lazio, Jacopo Marzetti torna a scrivere al presidentea Regione, Nicola. La lettera è stata inviata al Presidentea Regione Lazio, al presidente del Consiglio regionale Mauro Buschini, all'assessore alle Politiche sociali Alessandra Troncarelli e al direttore'Ufficio scolastico Rocco Pinneri. “Cresce sempre di; il numeroe classi nelle scuole del Lazio costrette alla quarantena per la presenza di alcuni alunni positivi. Ciò sta determinando la necessità del ricorso, temporaneo, alla. Molte famiglie, ...

nip216_ : RT @tempoweb: Il garante dell'infanzia incalza #Zingaretti: più fondi per la didattica a distanza #scuola - tempoweb : Il garante dell'infanzia incalza #Zingaretti: più fondi per la didattica a distanza #scuola - paolomaiolin : RT @Geopoliticainfo: ??ll diritto alla #privacy è un diritto all’identità personale che racchiude l’integrità della nostra persona @Alessia… - cbatcaselli : ...L'AZIENDA ERA FINITA NEL MIRINO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA PERCHE' AVEVA RAPPRESENTATO 'IN MANIERA… - All4Internet : RT @italiaprivacy: Su @Key4biz il racconto della prima parte del 6^ #CongressoAssoDpo Anche l'intervento di Claudio Filippi, Vicesegretario… -

Ultime Notizie dalla rete : garante dell Messina, militari armati all’ingresso delle scuole, il Garante dell’Infanzia: “Non è terrorizzando i bambini che conterremo il contagio” Stretto web Informativa privacy ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali - "Regolamento"

La società Editoriale Domus S.p.A. (nel seguito "Editoriale Domus" o "il Titolare") in qualità di titolare del trattamento La informa di quanto segue sul trattamento dei Suoi dati personali ai sensi ...

Tragedia nel carcere di Benevento, detenuto di 22 anni si impicca nella sua cella

... il garante dei detenuti per la Campania e il garante dei detenuti per Napoli, Samuele Ciambriello e Pietro Ioia, che fanno sapere che il 22enne è il nono detenuto a suicidarsi in Campania ...

La società Editoriale Domus S.p.A. (nel seguito "Editoriale Domus" o "il Titolare") in qualità di titolare del trattamento La informa di quanto segue sul trattamento dei Suoi dati personali ai sensi ...... il garante dei detenuti per la Campania e il garante dei detenuti per Napoli, Samuele Ciambriello e Pietro Ioia, che fanno sapere che il 22enne è il nono detenuto a suicidarsi in Campania ...