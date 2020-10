Il focolaio di Coronavirus all’ospedale Sacco di Milano

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Undiall’ospedaledi: il reparto di cardiologia è stato svuotato a causa del cluster. Oggi è stato dimesso l’ultimo paziente e sono in corso le operazioni di sanificazione. Una ventina di infermieri sono risultati positivi al tampone del, oltre al altri operatori sanitari Ildiall’ospedalediUna settimana fa era stata riscontrata la positività di un’infermiera che lavora in cardiologia, sottoposta a tampone dopo avere manifestato blandi sintomi influenzali. In seguito erano stati effettuati tamponi a tappeto da cui e’ emerso il contagio duffuso tra diversi operatori sanitari. Leggi anche: ...