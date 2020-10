Il famoso youtuber Pirate Dog muore di cancro a 30 anni: “Non ha trovato un medico che lo visitasse per mesi” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un popolare youtuber britannico è morto a 30 anni per una rara forma di cancro: la diagnosi era arrivata in ritardo a causa dei rallentamenti delle strutture sanitarie impegnate a contrastare il Covid. Il suo nome è David MacMillan, ma era conosciuto con lo pseudonimo di Pirate Dog. La sua odissea è cominciata a gennaio, quando ha cominciato ad accusare un dolore al braccio, che lui ha subito associato a un infortunio causato da un braccio di ferro fatto con suo padre a Capodanno. Ma più passavano le settimane, più il dolore non cessava: così David ha contattato il suo medico di fiducia ed è stato indirizzato a un fisioterapista. Solo che nel frattempo erano aumentati i casi di Covid in tutto il Paese e, per mesi, non è riuscito a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un popolarebritco è morto a 30per una rara forma di: la diagnosi era arrivata in ritardo a causa dei rallentamenti delle strutture sanitarie impegnate a contrastare il Covid. Il suo nome è David MacMillan, ma era conosciuto con lo pseudonimo diDog. La sua odissea è cominciata a gennaio, quando ha cominciato ad accusare un dolore al braccio, che lui ha subito associato a un infortunio causato da un braccio di ferro fatto con suo padre a Capodanno. Ma più passavano le settimane, più il dolore non cessava: così David ha contattato il suodi fiducia ed è stato indirizzato a un fisioterapista. Solo che nel frattempo erano aumentati i casi di Covid in tutto il Paese e, per mesi, non è riuscito a ...

