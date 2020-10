Il dramma di Paolo Mengoli: "Mia figlia? Ho fatto la prova del Dna e..." (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dopo 22 anni ha scoperto che quella ragazza non era sua. figlia. Una storia drammatica. Le parole di Mengoli a Storie italiane lasciano tutti senza fiato. Lucido. Attento. Commosso. Il suo racconto, parola dopo parola, fa riavvolgere il nastro dei ricordi. Paolo Mengoli dice di essere stato ingannato per anni dalla moglie. “L'ho scoperto dopo che mi sono separato da mia moglie, dopo il 2008. Un giorno ho avuto una discussione con mia ‘figlia' e mi ha detto ‘Tu non sei mio padre' - dice commosso alla Daniele. In quella occasione ho avuto il primo input, anche perché quando me l'aveva detto era una ventenne, non era più un'adolescente. Ho cercato di capire perché mi avesse risposto così poi a giugno del 2018 mia ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dopo 22 anni ha scoperto che quella ragazza non era sua.. Una storiatica. Le parole dia Storie italiane lasciano tutti senza fiato. Lucido. Attento. Commosso. Il suo racconto, parola dopo parola, fa riavvolgere il nastro dei ricordi.dice di essere stato ingannato per anni dalla moglie. “L'ho scoperto dopo che mi sono separato da mia moglie, dopo il 2008. Un giorno ho avuto una discussione con mia ‘' e mi ha detto ‘Tu non sei mio padre' - dice commosso alla Daniele. In quella occasione ho avuto il primo input, anche perché quando me l'aveva detto era una ventenne, non era più un'adolescente. Ho cercato di capire perché mi avesse risposto così poi a giugno del 2018 mia ...

