Il direttore dell’Ispettorato del lavoro Alestra indagato per abuso d’ufficio e falso Assunse un dirigente senza i requisiti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 ottobre 2020)d’ufficio e. Sono i reati per cui èLeonardo, generale dei carabinieri e capo dell’Ispettorato nazionale del, che nei giorni scorsi, come raccontato dal Fatto quotidiano, ha ricevuto dalla procura di Roma un avviso di conclusione indagini, di solito preludio a una richiesta di rinvio a giudizio. Sotto accusa è finita l’assunzione di un altro generale dei carabinieri, Giuseppe Nucci, finito ai domiciliari lo scorso giugno per induzione indebita. Nucci era entrato comeall’ispettorato nel marzo del 2019, grazie a una procedura di interpello indetta da. Messo a capo di ben due direzioni centrali (pianificazione strategica e controlli), Nucci era poi diventato anche responsabile ...