Il derby degli Insigne, parla Antonio: “Roberto-Lorenzo è una sfida del cuore” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNon sarà un derby come gli altri per la famiglia Insigne. Domenica pomeriggio Lorenzo e Roberto si troveranno di fronte al Ciro Vigorito per difendere i colori di Napoli e Benevento. Il fratello Antonio, che gioca in Promozione con la maglia del Frattaminore, ci ha raccontato l’atmosfera che si percepisce tra le mura domestiche: “C’è un grande legame tra noi, per questo la settimana è tranquilla come le altre. Sul gruppo whatsapp di famiglia c’è stato qualche sfottò, ma parliamo di quelle cose simpatiche in grado di strapparti sempre un sorriso”. Lorenzo, reduce dallo stiramento all’adduttore della coscia sinistra rimediato contro il Genoa, potrebbe tornare tra i titolari proprio al Vigorito: “Sta ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNon sarà uncome gli altri per la famiglia. Domenica pomeriggioe Roberto si troveranno di fronte al Ciro Vigorito per difendere i colori di Napoli e Benevento. Il fratello, che gioca in Promozione con la maglia del Frattaminore, ci ha raccontato l’atmosfera che si percepisce tra le mura domestiche: “C’è un grande legame tra noi, per questo la settimana è tranquilla come le altre. Sul gruppo whatsapp di famiglia c’è stato qualche sfottò, ma parliamo di quelle cose simpatiche in grado di strapparti sempre un sorriso”., reduce dallo stiramento all’adduttore della coscia sinistra rimediato contro il Genoa, potrebbe tornare tra i titolari proprio al Vigorito: “Sta ...

