Il Covid annulla i Mercatini di Natale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sarà il primo Natale senza mercatini: il Covid ha provocato l’annullamento anche di una delle tradizioni dell’Avvento più amate. Anche se l’ultimo dpcm – che stoppa fiere e sagre – non fa esplicito riferimento a questi eventi, il rischio assembramento è troppo alto: impossibile gestire la folla tra la bancarelle, tra le strade, sulle decine di pullmann che ogni anno raggiungono anzitutto rinomate località di montagna dove ogni anno le casette piene di lucine e di prodotti artigianali attirano visitatori da ogni angolo d’Italia (e non solo). Le prime ad aver fatto un passo indietro sono Trento e la provincia di Bolzano. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sarà il primo Natale senza mercatini: il Covid ha provocato l’annullamento anche di una delle tradizioni dell’Avvento più amate. Anche se l’ultimo dpcm – che stoppa fiere e sagre – non fa esplicito riferimento a questi eventi, il rischio assembramento è troppo alto: impossibile gestire la folla tra la bancarelle, tra le strade, sulle decine di pullmann che ogni anno raggiungono anzitutto rinomate località di montagna dove ogni anno le casette piene di lucine e di prodotti artigianali attirano visitatori da ogni angolo d’Italia (e non solo). Le prime ad aver fatto un passo indietro sono Trento e la provincia di Bolzano.

