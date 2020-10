Il coronavirus esplode, 15.199 nuovi contagi e 127 morti. Ricciardi: Milano, Napoli e forse anche Roma fuori controllo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) contagi da Sars Cov-2 in Italia corrono e anche il bilancio dei morti sale: sono 15.199 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore con 127 morti da Covid-19 in un giorno. Il totale dei contagi da inizio epidemia è 449.648, il totale dei morti raggiunge 36.832. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Istituto superiore di sanità. Ieri erano stati 10.847 i nuovi casi di Sars-Cov-2 e 89 i morti. Nelle ultime 24 ore in Italia, sono stati effettuati 177.848 tamponi, +33.111 tamponi fatti rispetto a ieri. Ieri erano stati 10.847 i nuovi casi a fronte di 144.737 tamponi. Ricciardi"Milano, Napoli e probabilmente ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 21 ottobre 2020)da Sars Cov-2 in Italia corrono eil bilancio deisale: sono 15.199 icasi registrati nelle ultime 24 ore con 127da Covid-19 in un giorno. Il totale deida inizio epidemia è 449.648, il totale deiraggiunge 36.832. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Istituto superiore di sanità. Ieri erano stati 10.847 icasi di Sars-Cov-2 e 89 i. Nelle ultime 24 ore in Italia, sono stati effettuati 177.848 tamponi, +33.111 tamponi fatti rispetto a ieri. Ieri erano stati 10.847 icasi a fronte di 144.737 tamponi.e probabilmente ...

