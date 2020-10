Il coprifuoco non ferma i tifosi: dopo le 23 basta il biglietto (Di mercoledì 21 ottobre 2020) I mille tifosi di Milan e Atalanta che assisteranno alle prossime gare interne delle loro squadre possono tirare un sospiro di sollievo. dopo l’annuncio sulla volontà della Lombardia di introdurre il coprifuoco alle 23, si è creato il problema delle gare in notturna. Calendario alla mano, nelle prossime settimane a rischiare di dover rinunciare a … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 21 ottobre 2020) I milledi Milan e Atalanta che assisteranno alle prossime gare interne delle loro squadre possono tirare un sospiro di sollievo.l’annuncio sulla volontà della Lombardia di introdurre ilalle 23, si è creato il problema delle gare in notturna. Calendario alla mano, nelle prossime settimane a rischiare di dover rinunciare a … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

borghi_claudio : Salvini: 'non mi piace la parola coprifuoco'. Non piace nemmeno a me. Che ha fatto il Governo in 5 mesi? Semplice.… - fattoquotidiano : Coprifuoco in Lombardia, Salvini ‘convoca’ Fontana: “Prima di chiudere voglio capire”. E il governatore ancora non… - repubblica : Salvini sul coprifuoco: 'Idea strampalata, il virus non va a dormire alle 21.30'' - ItalicaTestudo : RT @LaVeritaWeb: A sinistra è tutti contro tutti: Spadafora critica De Luca ed è a sua volta rimbrottato duramente da Zingaretti: «Pensi a… - pieraaziri : RT @LaSkilly: Dalle 23 alle 5 #coprifuoco in lombardia. Non discuterò le scelte, ho optato da marzo per il buonsenso, a prescindere da dc… -