Il coprifuoco avanza. In Campania caos scuole firmato De Luca: riaprono, anzi no (Di mercoledì 21 ottobre 2020) In Lombardia e Campania coprifuoco dalla 23, in Piemonte centri commerciali chiusi nel weekend. Divieto totale di assembramento in tutta la Liguria. Le regioni si muovono per affrontare la seconda ondata del Covid. E in Campania scoppia nuovamente il caso-scuole. Ieri la Regione Campania aveva annunciato la riapertura delle scuole elementari, ma nella ordinanza della serata di ieri il provvedimento non comparfe e si affida all’unità di crisi la decisione futura ed eventuale sulla riapertura. Intanto, però, in Campania scatta anche il divieto di spostamento tra le province della regione, salvo che per giusta motivazione. coprifuoco in Lombardia In Lombardia, dove i dati preoccupano, si pensa al coprifuoco dalle ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 ottobre 2020) In Lombardia edalla 23, in Piemonte centri commerciali chiusi nel weekend. Divieto totale di assembramento in tutta la Liguria. Le regioni si muovono per affrontare la seconda ondata del Covid. E inscoppia nuovamente il caso-. Ieri la Regioneaveva annunciato la riapertura delleelementari, ma nella ordinanza della serata di ieri il provvedimento non comparfe e si affida all’unità di crisi la decisione futura ed eventuale sulla riapertura. Intanto, però, inscatta anche il divieto di spostamento tra le province della regione, salvo che per giusta motivazione.in Lombardia In Lombardia, dove i dati preoccupano, si pensa aldalle ...

Sergio_Iacomino : Coprifuoco Campania. De Luca avanza la richiesta come in Lombardia - magazinepragma : Coprifuoco #Campania. De Luca avanza la richiesta come in #Lombardia #covid19 #coronavirusitalia #deluca - nerosolari : RT @Gianmar26145917: In attesa del #Dpcm la tattica è sempre quella: si fanno uscire indiscrezioni su misure stringenti, poi ecco il retros… - cgcronos : RT @Gianmar26145917: In attesa del #Dpcm la tattica è sempre quella: si fanno uscire indiscrezioni su misure stringenti, poi ecco il retros… - LucyMilano92 : RT @Gianmar26145917: In attesa del #Dpcm la tattica è sempre quella: si fanno uscire indiscrezioni su misure stringenti, poi ecco il retros… -