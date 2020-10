Il Cane Rinchiuso in Gabbia che Tende La Zampa ad Ogni Persona che Passa di Lì (VIDEO) (Di mercoledì 21 ottobre 2020) In un canile dell’Alabama (USA) c’è un animale molto speciale, che è diventato la mascotte del luogo. Si chiama Speck ed è un Cane in cerca di affetto: allunga infatti la sua Zampa attraverso le sbarre, per cercare un contatto con le persone che Passano davanti alla sua Gabbia. La direttrice del canile, Desiray Miracle-Wilder, … Leggi su youreduaction (Di mercoledì 21 ottobre 2020) In un canile dell’Alabama (USA) c’è un animale molto speciale, che è diventato la mascotte del luogo. Si chiama Speck ed è unin cerca di affetto: allunga infatti la suaattraverso le sbarre, per cercare un contatto con le persone cheno davanti alla sua. La direttrice del canile, Desiray Miracle-Wilder, …

enpaonlus : Cane rinchiuso (e legato a catena) in una cassetta dell’ortofrutta senz’acqua né cibo. Sequestrato, denunciata la d… - Claudia53114223 : RT @enpaonlus: Cane rinchiuso (e legato a catena) in una cassetta dell’ortofrutta senz’acqua né cibo. Sequestrato, denunciata la detentrice… - dfiorella2 : RT @enpaonlus: Cane rinchiuso (e legato a catena) in una cassetta dell’ortofrutta senz’acqua né cibo. Sequestrato, denunciata la detentrice… - bellalilli16 : RT @enpaonlus: Cane rinchiuso (e legato a catena) in una cassetta dell’ortofrutta senz’acqua né cibo. Sequestrato, denunciata la detentrice… - BottoDavide : RT @enpaonlus: Cane rinchiuso (e legato a catena) in una cassetta dell’ortofrutta senz’acqua né cibo. Sequestrato, denunciata la detentrice… -

Ultime Notizie dalla rete : Cane Rinchiuso Cane rinchiuso in una cassetta di plastica per ortofrutta, senza acqua e cibo. A San Severo caso di maltrattamento su animali l'Immediato Valentino Rossi positivo: «Devo stare solo, che sofferenza vedere Bezzecchi, Migno e Marini cadere»

Il campione racconta il suo isolamento a Tavullia dove ha visto i piloti della Academy scivolare: «Sarà ancora più difficile domenica prossima perché starò meglio. E vedere le Yamaha veloci è girare i ...

Nel 2021 il calendario “speciale” dei vigili del fuoco australiani in omaggio agli eroi degli incendi che hanno devastato la nazione

Per gli animali sono disposti a tutto. A mostrare gli addominali, così come a rischiare le loro vite, quest'ultimo anno più che mai. Il calendario dei vigili del fuoco «più popolare al mondo» è tornat ...

Il campione racconta il suo isolamento a Tavullia dove ha visto i piloti della Academy scivolare: «Sarà ancora più difficile domenica prossima perché starò meglio. E vedere le Yamaha veloci è girare i ...Per gli animali sono disposti a tutto. A mostrare gli addominali, così come a rischiare le loro vite, quest'ultimo anno più che mai. Il calendario dei vigili del fuoco «più popolare al mondo» è tornat ...