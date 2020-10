Il café chantant arriva al Pigneto | venerdì 23 il live di Adèl Tirant

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un angolo di Parigi a Roma: venerdì 23 ottobre Adèlsalirà sul palco dell’Ellington Club – via Anassimandro 15 – , accompagnata dalla fisarmonica di Mirko Ceccaroli, pr riportare in vita le musicalità dei caféparigini. Adèl, attraverso la sua voce, farà rivivere gli chansonnier del passato, esempi di quella Parigi del secolo scorso, di cui Édith Piaf ne era il simbolo. Ma non saranno solo i cantanti francesi al centro dello spettacolo della: entrano nel suo repertorio anche la Roma cantata da Gabriella Ferri con brani tra i quali Remedios e Le Cortellate. Adèl, al secolo Adelee, è un’ attrice, performer e cantante. Dopo aver pubblicato nel 2019 il ...