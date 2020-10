Il branco di Lanciano: erano cinque rom. E l’Anpi già fa la lagna contro le ritorsioni “razziste” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Lanciano come Colleferro. Ma con una variante: in questo caso il diciottenne pestato dal branco, Giuseppe, è in coma e non è morto come il povero Willy Duarte Monteiro. Non solo: il branco che lo ha picchiato senza motivo era composto da tre minorenni e due ventenni, tutti di etnia rom. Pare che a dare il colpo alla testa sia stato uno che non ha neanche 14 anni. Lanciano, al branco non si può affibbiare l’etichetta di fascisti Nel caso di Willy c’erano invece i fratelli Bianchi, palestrati e pugili. Si poteva affibbiare loro l’etichetta di fascisti ed è stata affibbiata. Sui cinque rom di Lanciano invece meglio sorvolare. Non solo i media mainstream hanno relegato la notizia tra le brevi ma a ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 ottobre 2020)come Colleferro. Ma con una variante: in questo caso il diciottenne pestato dal, Giuseppe, è in coma e non è morto come il povero Willy Duarte Monteiro. Non solo: ilche lo ha picchiato senza motivo era composto da tre minorenni e due ventenni, tutti di etnia rom. Pare che a dare il colpo alla testa sia stato uno che non ha neanche 14 anni., alnon si può affibbiare l’etichetta di fascisti Nel caso di Willy c’invece i fratelli Bianchi, palestrati e pugili. Si poteva affibbiare loro l’etichetta di fascisti ed è stata affibbiata. Suirom diinvece meglio sorvolare. Non solo i media mainstream hanno relegato la notizia tra le brevi ma a ...

Giuseppe Pio D'Astolfo in coma, aggredito da 5 rom: "Il pugno partito da un 13enne". Lanciano sotto choc: rivolta contro i nomadi

La sconvolgente notizia sull'aggressione di Lanciano ha sconvolto la cittadina ... Giuseppe aveva chiesto di abbassare la musica e un branco di giovani l'ha aggredito in modo brutale. Protagonisti ...

