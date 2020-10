Il bond Sure sbanca, richieste boom per 233 miliardi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ROMA - Il bond Sure, primo esempio di obbligazioni della Ue per finanziare le miSure di sostegno alle economie piegate dal Covid, sbanca. La domanda degli investitori, pieni di liquidità da impiegare ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ROMA - Il, primo esempio di obbligazioni della Ue per finanziare le midi sostegno alle economie piegate dal Covid,. La domanda degli investitori, pieni di liquidità da impiegare ...

PaoloGentiloni : Successo sui mercati finanziari per la prima emissione di 17 miliardi per #SURE. Sostegno alla cassa integrazione #Bond, #socialbond - carlaruocco1 : Una partenza oltre le aspettative per i social bond UE destinati a finanziare il fondo Sure, dedicato alla Cassa in… - sole24ore : La prima pagina del #Sole24Ore del #21ottobre. In apertura boom di liquidità sui #conticorrenti dei #risparmiatori.… - mrug3364 : RT @PaoloGentiloni: Successo sui mercati finanziari per la prima emissione di 17 miliardi per #SURE. Sostegno alla cassa integrazione #Bond… - GiuseppeGuerin1 : RT @PaoloGentiloni: Successo sui mercati finanziari per la prima emissione di 17 miliardi per #SURE. Sostegno alla cassa integrazione #Bond… -