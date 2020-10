Il bollettino in Liguria, 546 nuovi casi su 2.096 persone testate e 15 morti. E domani scatta a Genova l’ordinanza del coprifuoco (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Le zone dove saranno in vigore le nuove regole che limitano la mobilità dalle 21 alle 6 sono: Certosa, Sampierdarena (la parte sotto via Cantore, ndr) e il centro storico, tranne piazza San Lorenzo e piazza delle Erbe Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Le zone dove saranno in vigore le nuove regole che limitano la mobilità dalle 21 alle 6 sono: Certosa, Sampierdarena (la parte sotto via Cantore, ndr) e il centro storico, tranne piazza San Lorenzo e piazza delle Erbe

Ultime Notizie dalla rete : bollettino Liguria Virus sempre più aggressivo, in Liguria oggi 9 vittime

Coronavirus, Liguria: 546 nuovi contagi, di cui 46 nell'imperiese. Nove i decessi, +4.950 i tamponi/Il bollettino

