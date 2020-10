III Municipio | la solidarietà ‘invisibile’ che unisce il quartiere attraverso le raccolte alimentari

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Prosegue senza sosta la raccolta alimentare organizzata dai volontari dell’Associazione di Soccorso Giannino Caria Paracadutisti Onlus, che stanno distribuendo alle famiglie bisognose del territorio i pacchi raccolti in questi giorni. La raccolta va avanti dall’inizio della pandemia: chiunque si trovi in difficoltà può usufruire di questo servizio recandosi nella sede della Onlus, in via Ildebrando della Giovanna 125 nei giorni prestabiliti, previa registrazione al servizio (ogni sabato: per maggiori informazioni si può inviare un messaggio alla pagina Facebook dell’associazione). L’organizzazione è ben strutturata e la risposta dei cittadini è sempre positiva: questo è un modo valido per rendere ilcoeso e solidale verso chi ha davvero bisogno. III: la ...