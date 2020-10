I tifosi interisti reagiscono dopo la positività di Hakimi: “Speriamo non abbia infettato tutti” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ennesima tegola per l'Inter di Antonio Conte, Achraf Hakimi è risultato positivo al Covid-19 e l'emergenza per i nerazzurri aumenta. Andiamo a vedere come i social hanno accolto la notizia:LE REAZIONI SOCIALcaption id="attachment 1040343" align="alignnone" width="1024" Hakimi, getty images/captionembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/bortic85/status/1318935357942075392?s=20"embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/Lowandoski85/status/1318936034219073538?s=20"embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/kinganterebic/status/1318935833395810304?s=20"embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/robbistoian/status/1318935353877815297?s=20"embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/InterCM16/status/1318935215650312192?s=20"embedcontent src="twitter" ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ennesima tegola per l'Inter di Antonio Conte, Achrafè risultato positivo al Covid-19 e l'emergenza per i nerazzurri aumenta. Andiamo a vedere come i social hanno accolto la notizia:LE REAZIONI SOCIALcaption id="attachment 1040343" align="alignnone" width="1024", getty images/captionembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/bortic85/status/1318935357942075392?s=20"embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/Lowandoski85/status/1318936034219073538?s=20"embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/kinganterebic/status/1318935833395810304?s=20"embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/robbistoian/status/1318935353877815297?s=20"embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/InterCM16/status/1318935215650312192?s=20"embedcontent src="twitter" ...

ItaSportPress : I tifosi interisti reagiscono dopo la positività di Hakimi: 'Speriamo non abbia infettato tutti' -… - ottaviozanetti : RT @ellebii_: i tifosi Interisti in questo momento #Hakimi - alexistitolare : RT @ellebii_: i tifosi Interisti in questo momento #Hakimi - SevenValaw : RT @ellebii_: i tifosi Interisti in questo momento #Hakimi - Khese19 : RT @ellebii_: i tifosi Interisti in questo momento #Hakimi -