I medici | “Il tampone è sicuro | una bufala che faccia male”

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) ROMA – Covid-19, dopo i no-mask arrivano i ‘no-swab’: da diverse settimane sui social network si sta infatti diffondendo la notizia che il tampone nasale per Covid-19 danneggerebbe la barriera ematoencefalica del cervello, portando a infezioni cerebrali. Ma c’è un fondamento scientifico per questo timore? A rassicurare genitori e pazienti apprensivi arriva la nuova scheda di Dottoremaeveroche, il sito ‘anti – fake news’ messo in campo dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici (Fnomceo).