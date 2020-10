Hockey pista | Serie A1 | Forte dei Marmi-Trissino | programma | orari e tv del posticipo

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) La seconda giornata dellaA1 dinon si è ancora conclusa. Stasera infatti è inun superdei, sfida ad alta quota. I toscani vorranno rifarsi dopo il ko subito in trasferta sulladel Sarzana, per trovare i primi punti della stagione 2020/2021, mentre i veneti andranno a caccia di uno “scalpo importante” per dare continuità alla vittoria raccolta settimana scorsa ai danni del Monza e raggiungere la testa della classifica, a punteggio pieno, occupata in questo momento da Lodi, Sarzana e la rivelazione Grosseto. Mercoledì 21 ottobre 2020 – ore 20:45 – Paladidei ...

LaVoceNovara : Anche l’hockey pista giovanile deve fare i conti con il Covid - SassiLive : HOCKEY SU PISTA, ROLLER MATERA PRONTA ALL’ESORDIO IN SERIE A2 CON IL PRATO 54 - lassueur : RT @CorreggioHockey: ? Hockey Pista - Bene nel primo tempo, poi la Bidielle Correggio va KO Lodi. #correggiohockey #hockeypista #hpseriea1… - CorreggioHockey : ? Hockey Pista - Bene nel primo tempo, poi la Bidielle Correggio va KO Lodi. #correggiohockey #hockeypista… - TopMoviie : RT @zazoomblog: Hockey pista Serie A1: Lodi Sarzana e Grosseto vanno in testa! Bassano e Valdagno pareggiano - #Hockey #pista #Serie #Sarz… -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey pista

Sportvicentino.it

"OK pista" torna in tv domani sera, in diretta alle 21 su 50News Versilia (canale 673 del digitale terrestre), sulla pagina facebook di 50 News Versilia e in streaming (50canale.tvstreaming-50-news-ve ...Come prevedibile, anche le coppe europee di hockey su pista scontano la notevole crescita di contagi in tutta Europa. Ben 12 partite del primo turno, in programma il 7 novembre, sono state rinviate.