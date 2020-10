Ho accompagnato mamma Bufera su Federica Pellegrini | ha violato la quarantena?

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 ottobre 2020)è risultata positiva al coronavirus ed è finita nellaper una cosa che ha detto nel suo diario social. “Ho appenamiaa fare il tampone - ha dichiarato la campionessa di nuoto - perché lei a Verona non ha mai guidato, quindi l'ho accompagnata. Con distanziamento, mascherine e tutto quanto. Adesso aspettiamo il risultato ma quasi sicuramente sarà positiva”. Così facendo laha praticamente raccontato di averla: chi è positivo ed esce di casa commette un reato, quindi in linea di principio un illecito di natura penale. Ed è proprio ciò che le hanno fatto notare i suoi fan, che non hanno risparmiato critiche alla ...