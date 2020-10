Hakimi positivo al Covid-19: salta Inter-Borussia Moenchengladbach (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Brutta notizia per Antonio Conte a poche ore da Inter-Borussia Moenchengladbach: Hakimi è risultato positivo al Covid-19. Lo comunica lo stesso club nerazzurro tramite una breve nota ufficiale: “Achraf Hakimi è risultato positivo al Covid-19 in seguito all’ultimo controllo Uefa (previsto dal protocollo della manifestazione) effettuato in vista della gara di questa sera contro il Borussia Mönchengladbach. L’esterno nerazzurro – recita il comunicato – è totalmente asintomatico e seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”. Ieri Hakimi aveva effettuato l’allenamento in gruppo con i compagni, ma almeno al momento ... Leggi su calcioblog (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Brutta notizia per Antonio Conte a poche ore daè risultatoal-19. Lo comunica lo stesso club nerazzurro tramite una breve nota ufficiale: “Achrafè risultatoal-19 in seguito all’ultimo controllo Uefa (previsto dal protocollo della manifestazione) effettuato in vista della gara di questa sera contro ilMönchengladbach. L’esterno nerazzurro – recita il comunicato – è totalmente asintomatico e seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”. Ieriaveva effettuato l’allenamento in gruppo con i compagni, ma almeno al momento ...

