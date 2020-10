Hakimi positivo al coronavirus: l’Inter perde un altro giocatore nel giorno della Champions (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Era stato uno dei migliori nelle prime partite giocate dai nerazzurri e oggi era atteso tra i protagonisti nella gara d’esordio stagionale dell’Inter in Champions League. Invece anche Hakimi è stato fermato dal coronavirus. Ora per mister Antonio Conte è emergenza vera: se infatti in difesa sembra ha recuperato Bastoni, che però partirà dalla panchina, manca anche Young. L’inglese, anche lui contagiato, è ancora positivo. Sulle fasce al momento restano a disposizione Perisic e Darmian (appena arrivato), oltre a D’Ambrosio e Kolarov che però devono essere utilizzati in difesa, dove la coperta è ancora corta. L'articolo Hakimi positivo al coronavirus: l’Inter perde un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Era stato uno dei migliori nelle prime partite giocate dai nerazzurri e oggi era atteso tra i protagonisti nella gara d’esordio stagionale dell’Inter inLeague. Invece ancheè stato fermato dal. Ora per mister Antonio Conte è emergenza vera: se infatti in difesa sembra ha recuperato Bastoni, che però partirà dalla panchina, manca anche Young. L’inglese, anche lui contagiato, è ancora. Sulle fasce al momento restano a disposizione Perisic e Darmian (appena arrivato), oltre a D’Ambrosio e Kolarov che però devono essere utilizzati in difesa, dove la coperta è ancora corta. L'articoloal: l’Interun ...

