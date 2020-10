Guerra, Oms,: 'Rafforzare la medicina di territorio e ripensare la app Immuni' (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Non si perda altro tempo: per affrontare la seconda ondata di Covid-19 in Italia "gli ospedali sono stati attrezzati, le terapie intensive sono state rafforzate e credo sia stato fatto uno sforzo ... Leggi su globalist (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Non si perda altro tempo: per affrontare la seconda ondata di Covid-19 in Italia "gli ospedali sono stati attrezzati, le terapie intensive sono state rafforzate e credo sia stato fatto uno sforzo ...

Agenzia_Ansa : #Covid, Irbm di Pomezia conferma: prime dosi di #vaccino entro dicembre #ANSA - Agenzia_Ansa : #Covid: Guerra (#Oms), ok a prototipo del #vaccino entro l'anno #ANSA - sabribri1977 : RT @Gianmar26145917: #COVID19, #Guerra #OMS, quelli che non ne hanno azzeccata mezza neanche per sbaglio: “Ogni cittadino deve diventare ‘c… - carlo_centemeri : Covid, Guerra (Oms): 'Più tamponi? Serve medicina territorio' Per affrontare la seconda ondata di Covid-19 in Ital… - PoliticaNewsNow : Guerra (Oms): 'Covid, un prototipo di vaccino sarà convalidato entro la fine dell'anno' -