Guendalina Tavassi, disavventura sul carrattrezzi in compagnia dell’amica – FOTO (Di mercoledì 21 ottobre 2020) disavventura per Guendalina Tavassi, bloccata in auto sul carrattrezzi, in compagnia dell’amica: follower allibiti disavventura inaspettata per la showgirl e web influencer, Guendalina Tavassi, che ha trascorso una notte di panico, come denunciato dal video, postato sul suo profilo Instagram. Per ritagliarsi un pò di relax, lontano dagli impegni lavorativi a Roma, l’ex concorrente del … L'articolo Guendalina Tavassi, disavventura sul carrattrezzi in compagnia dell’amica – FOTO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 21 ottobre 2020)per, bloccata in auto sul, indell’amica: follower allibitiinaspettata per la showgirl e web influencer,, che ha trascorso una notte di panico, come denunciato dal video, postato sul suo profilo Instagram. Per ritagliarsi un pò di relax, lontano dagli impegni lavorativi a Roma, l’ex concorrente del … L'articolosulindell’amica –proviene da YesLife.it.

belnomeutente88 : Raga no vi prego sto morendo dalle risate guardate le storie di Guendalina Tavassi vi prego io mortaaaaa??????… - ritapuglisi5 : @fuckingsmilers9 @GPasqui Nelle scorse edizioni pure fecero 4,5 mesi come quelle di ilenia pastorelli,guendalina tavassi - BulgarelliSara : RT @ASlash16: La meraviglia è che Lady Mantenimento si sente superiore, regina dell'élite, quella del jet-set che conta, quella che non ha… - ASlash16 : La meraviglia è che Lady Mantenimento si sente superiore, regina dell'élite, quella del jet-set che conta, quella c… - rottenuntilcore : @4everMilanista Carissimo ragazzo, per carità, ma era nella stessa edizione di Guendalina Tavassi, Ferdinando Giord… -