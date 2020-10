Guenda Goria | parla il padre | “È bipolare!”

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 21 ottobre 2020)è entrata in punta di piedi in coppia con la madre Maria Teresa Ruta nella casa del Grande Fratello Vip e in pochi giorni si è fatta notare per la sua forte personalità. Dopo alcune settimane il GF ha deciso di far gareggiareda sola non più in coppia con la conduttrice e grazie anche a questa opportunità la piccolasta conquistando consensi. Spontanea e apparentemente sinceranon si è sottratta nelre della sua infanzia, degli errori che hanno fatto i suoi genitori nel corso della sua crescita, e anche della sua turbolenta vita privata. In particolareha rivelato il complicato rapporto che ha con il, una relazione oggi recuperata in ...