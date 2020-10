Guenda Goria “mollata” da Telemaco? “Ci sta riprovando con la moglie” | gossip choc dalla d’Urso

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) E se il padre diha parlato della figlia in maniera particolarmente dura, a Pomeriggio 5 continuano le indiscrezioni che riguardanoDell’Aquila, il presunto fidanzato che ci starebbecon la moglie Olga, così come svela Roberto Alessi, direttore di Novella 2000.“mollata” da? “Ci stacon la... L'articolo“mollata” da? “Ci stacon la moglie”,d’Urso proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.