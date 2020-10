Gualtieri: 'Sono favorevole al Mes, ma sono 300 milioni non 37 mld' (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Si tratta dei risparmi di interessi, spiega il ministro che poi assicura: 'Pensiamo di poter arrivare una riduzione dell'Irpef di un certo rilievo' Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Si tratta dei risparmi di interessi, spiega il ministro che poi assicura: 'Pensiamo di poter arrivare una riduzione dell'Irpef di un certo rilievo'

