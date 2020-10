Greenpeace: PAC, il Parlamento UE firma la condanna a morte per le piccole aziende agricole e l’ambiente (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Il voto di ieri sera della plenaria del Parlamento europeo ha segnato la condanna a morte dell’agricoltura europea. Gli eurodeputati non sono riusciti a riformare la PAC (Politica agricola comune) – che plasmerà l’agricoltura Ue per i prossimi sette anni – per consentirle di affrontare la crisi climatica ed ecologica in corso. Il Parlamento Ue … Greenpeace: PAC, il Parlamento UE firma la condanna a morte per le piccole aziende agricole e l’ambiente Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Il voto di ieri sera della plenaria deleuropeo ha segnato ladell’agricoltura europea. Gli eurodeputati non sono riusciti a riformare la PAC (Politica agricola comune) – che plasmerà l’agricoltura Ue per i prossimi sette anni – per consentirle di affrontare la crisi climatica ed ecologica in corso. IlUe …: PAC, ilUElaper lee l’ambiente Impronta Unika.

EleonoraEvi : La nuova #PAC deve contenere cambiamenti radicali sui modelli di produzione del settore agricolo, ed in particolare… - Greenreport_it : PAC, Greenpeace: il Parlamento europeo ha firmato la condanna a morte per le piccole aziende agricole -… - DaniaFalzolgher : RT @ansa_ambiente: Secondo uno studio dell’Università della #Tuscia, condotto insieme a @Greenpeace_ITA, gli #allevamenti intensivi stanno… - leonatre : RT @ansa_ambiente: Secondo uno studio dell’Università della #Tuscia, condotto insieme a @Greenpeace_ITA, gli #allevamenti intensivi stanno… - CorriereQ : GREENPEACE: PAC, IL PARLAMENTO EUROPEO FIRMA LA CONDANNA A MORTE PER LE PICCOLE AZIENDE AGRICOLE E L’AMBIENTE -