Grave lutto nel calcio | è morto l’ex portiere della nazionale a soli 58 anni

Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Grande lutto per il mondo dello sport con la perdita di un noto calciatore, l'uomo aveva solo 58 anni e una settimana fa aveva avuto un arresto cardio-respiratorio. La Francia e l'intero mondo dello sport piangono la perdita di Bruno Martini, portiere della nazionale francese oggi allenatore. Una figura fondamentale per il panorama calcistico francese che con la sua morte lascia un vuoto incolmabile. Dopo essere stato colpito da un arresto cardio-respiratorio nei giorni scorsi era sotto attenta osservazione, nonostante le cure Martini non ce l'ha fatta. La notizia è stata diffusa da un comunicato del Montpellier, una delle squadre nelle quali Bruno Martini ha giocato nel corso ...

