Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi critica Tinì Cansino di Uomini e Donne (VIDEO) (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi, stasera, mercoledì 21 ottobre 2020, in salotto con Enock Barwuah e Pierpaolo Pretelli, si è lasciato andare a qualche commento piuttosto pepato su una delle opinioniste di ‘Uomini e Donne’, Tinì Cansino. L’attrice, da diverse stagioni, affianca Tina Cipollari e Gianni Sperti. Pier e Zorzi che parlano di tinì di Uomini e Donne 🤣 #gfvip pic.twitter.com/1yKEzVJ6r1 — lonely (@strjngimirauhl) October 21, 2020 Zorzi: “È veramente una ruba cachet” Pretelli: “Sta lì immobile, ogni tanto le fanno “oh, ci sei? Tinì, e su!” Arriverà la replica della ... Leggi su gossipblog (Di mercoledì 21 ottobre 2020)Vip:, stasera, mercoledì 21 ottobre 2020, in salotto con Enock Barwuah e Pierpaolo Pretelli, si è lasciato andare a qualche commento piuttosto pepato su una delle opinioniste di ‘’, Tinì. L’attrice, da diverse stagioni, affianca Tina Cipollari e Gianni Sperti. Pier eche parlano di tinì di🤣 #gfvip pic.twitter.com/1yKEzVJ6r1 — lonely (@strjngimirauhl) October 21, 2020: “È veramente una ruba cachet” Pretelli: “Sta lì immobile, ogni tanto le fanno “oh, ci sei? Tinì, e su!” Arriverà la replica della ...

GassmanGassmann : Ascolti tv 19 ottobre 2020: Gassmann sempre meglio del Grande Fratello Vip ?????? - fattoquotidiano : Perché è successo? Perché Roma che, malgrado tutto, resta la Capitale d’Italia e un discreto luogo della beltà del… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - Martini14Emma : RT @ThisCasino: Stefanì: 'mi chiamo stefania e ho la fobia del buio' MTR: 'mi chiamo mariateresa non ho fobie e mi sto cercando ma non mi t… - Sveva86219793 : RT @peularis: Gli inquilini del Grande Fratello che giudicano le crisi d'ansia di Tommaso Zorzi sono lo specchio di questa società. Vedono… -