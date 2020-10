Grande Fratello Vip | Cecchi Paone conquistato da Tommaso Zorzi | Mi piace! Gli manifestai il mio interesse quando

GassmanGassmann : Ascolti tv 19 ottobre 2020: Gassmann sempre meglio del Grande Fratello Vip ?????? - LegaSalvini : 'CONTE VUOLE LA POLIZIA NEI CONDOMINI'. SALVINI ALL'ATTACCO: NEANCHE IL GRANDE FRATELLO - fattoquotidiano : Perché è successo? Perché Roma che, malgrado tutto, resta la Capitale d’Italia e un discreto luogo della beltà del… - dar_riee : In Italia quando qualcuno non sa a chi affidare un lavoro, una carica o mansione, pensa subito a #Bertolaso. Ha p… - martinarosso5 : RT @laAleCocci: Stefania : ieri alle 4 di notte con un occhio chiuso sono andata a mangiare le patatine il grande fratello mi ha detto : St… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Non ci sta Amedeo Goria a passare per un padre assente. Intervistato dal settimanale NuovoTv l’ex compagno di Maria Teresa Ruta ha replicato alla figlia Guenda Goria concorrente del Grande Fratello ...Già prima che la modella approdasse nella casa del Grande Fratello Vip si era a conoscenza del loro rapporto non proprio idilliaco e di come lei preferisse aver affidato la bambina a lui per viaggiare ...