Grande Fratello Vip 5, anticipazioni puntata daytime 21 ottobre 2020 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Grande Fratello Vip 5 è il reality show in onda su Canale 5, ogni lunedì e venerdì in prima serata e tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle ore 16:10 con il daytime. Le anticipazioni del daytime del 21 ottobre 2020 Nel daytime di oggi vedremo quanto accaduto nelle ultime 24 ore all’interno della casa di Cinecittà, in attesa della nuova diretta serale fissata per venerdì prossimo. Tra i fatti principali le lacrime di Tommaso Zorzi per la nonna morta, il nuovo confronto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli e lo scontro a distanza tra la Gregoraci e Stefania Orlando. Ricordiamo che in nomination ci sono Dayane Mello, Elisabetta Gregoraci e Maria Teresa ... Leggi su gossipblog (Di mercoledì 21 ottobre 2020)Vip 5 è il reality show in onda su Canale 5, ogni lunedì e venerdì in prima serata e tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle ore 16:10 con il. Ledeldel 21Neldi oggi vedremo quanto accaduto nelle ultime 24 ore all’interno della casa di Cinecittà, in attesa della nuova diretta serale fissata per venerdì prossimo. Tra i fatti principali le lacrime di Tommaso Zorzi per la nonna morta, il nuovo confronto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli e lo scontro a distanza tra la Gregoraci e Stefania Orlando. Ricordiamo che in nomination ci sono Dayane Mello, Elisabetta Gregoraci e Maria Teresa ...

GassmanGassmann : Ascolti tv 19 ottobre 2020: Gassmann sempre meglio del Grande Fratello Vip ?????? - trash_italiano : #GFVIP, nella prossima puntata 3 nuovi ingressi e a Dicembre altri 7-8 concorrenti - LegaSalvini : 'CONTE VUOLE LA POLIZIA NEI CONDOMINI'. SALVINI ALL'ATTACCO: NEANCHE IL GRANDE FRATELLO - morenaderosaa : RT @HoneyBu20026677: In 20 anni di Grande Fratello non ho mai visto un'edizione, nemmeno per sbaglio. Doveva arrivare Tommaso Zorzi per far… - waitingfvrjamie : RT @indy_sponente: Stefy: lei è venuta al grande fratello per fare le torte?? Tommy: doveva andare a Masterchef Buongiorno solo a loro che… -