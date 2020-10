Grande Fratello Vip 5, Alessandro Cecchi Paone interessato a Tommaso Zorzi? (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Alessandro Cecchi Paone, intervistato, questa settimana, dal settimanale ‘Chi’, ha manifestato un particolare interesse per uno degli inquilini più amati di questa quinta edizione del ‘Grande Fratello Vip’, ovvero Tommaso Zorzi, che, nelle ultime settimane, ha stretto un’amicizia molto speciale con Francesco Oppini. Il giornalista ha espresso candidamente il proprio pensiero nei confronti del neo gieffino: “Zorzi, ah se mi piace! Quando Tommaso venne fuori con Riccanza, io, come dire, gli manifestai tutto il mio interesse. Ci siamo incontrati in alcuni programmi e gli ho dato anche qualche consiglio. In quel periodo lui assumeva dei tratti caricaturali che per uno della sua estrazione e della ... Leggi su gossipblog (Di mercoledì 21 ottobre 2020), intervistato, questa settimana, dal settimanale ‘Chi’, ha manifestato un particolare interesse per uno degli inquilini più amati di questa quinta edizione del ‘Vip’, ovvero, che, nelle ultime settimane, ha stretto un’amicizia molto speciale con Francesco Oppini. Il giornalista ha espresso candidamente il proprio pensiero nei confronti del neo gieffino: “, ah se mi piace! Quandovenne fuori con Riccanza, io, come dire, gli manifestai tutto il mio interesse. Ci siamo incontrati in alcuni programmi e gli ho dato anche qualche consiglio. In quel periodo lui assumeva dei tratti caricaturali che per uno della sua estrazione e della ...

GassmanGassmann : Ascolti tv 19 ottobre 2020: Gassmann sempre meglio del Grande Fratello Vip ?????? - fattoquotidiano : Perché è successo? Perché Roma che, malgrado tutto, resta la Capitale d’Italia e un discreto luogo della beltà del… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - teschio_22 : RT @vincycernic95: PAZZESCA STEFANIA ORLANDO CHE HA APPENA DETTO CHE ESSERE PETTEGOLI È NECESSARIO AL GRANDE FRATELLO ED È FIERA DI ESSERLO… - bebeyhtw : RT @hugscarrots: Non so voi, ma io da quando è iniziato il #GFVIP non utilizzo può gli altri social perché passo le mie giornate qui su twi… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Eva Henger, no al Grande Fratello Vip. Gira una voce: "Mercedesz e Lucas Peracchi, colpaccio Signorini" LiberoQuotidiano.it Zorzi, il commento sul fondoschiena dei concorrenti non piace: è bufera

Al GF Vip Tommaso Zorzi ha commentato i fondoschiena degli altri concorrenti ma la produzione ha deciso di bloccarlo.

De Biasi su Gattuso: "Ha un rapporto da fratello maggiore con i suoi calciatori"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il nuovo ct dell’Azerbaigian Gianni De Biasi: “Sono contento per Gattuso, uno che ha il suo piglio e la voglia di dimostrare tutto si merita quello che sta ...

Al GF Vip Tommaso Zorzi ha commentato i fondoschiena degli altri concorrenti ma la produzione ha deciso di bloccarlo.Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il nuovo ct dell’Azerbaigian Gianni De Biasi: “Sono contento per Gattuso, uno che ha il suo piglio e la voglia di dimostrare tutto si merita quello che sta ...