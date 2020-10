Grande Fratello, Matilde Brandi rompe il silenzio dopo l’eliminazione (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Grande Fratello Vip, Matilde Brandi rompe il silenzio dopo l’eliminazione. La concorrente è stata eliminata dalla casa un paio di giorni fa e ha scritto un messaggio sui social Matilde Brandi è stata l’ultima eliminata del Grande Fratello Vip. All’inizio pensavano che avrebbe raggiunto la finale, c’è chi la dava addirittura come vincitrice, ma la … L'articolo Grande Fratello, Matilde Brandi rompe il silenzio dopo l’eliminazione proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 21 ottobre 2020)Vip,ill’eliminazione. La concorrente è stata eliminata dalla casa un paio di giorni fa e ha scritto un messaggio sui socialè stata l’ultima eliminata delVip. All’inizio pensavano che avrebbe raggiunto la finale, c’è chi la dava addirittura come vincitrice, ma la … L'articoloill’eliminazione proviene da YesLife.it.

GassmanGassmann : Ascolti tv 19 ottobre 2020: Gassmann sempre meglio del Grande Fratello Vip ?????? - fattoquotidiano : Perché è successo? Perché Roma che, malgrado tutto, resta la Capitale d’Italia e un discreto luogo della beltà del… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - francesca051525 : RT @5Gfvip: Ho “conosciuto” Tommy Zorzi anni fa grazie a Riccanza, mi ha sempre fatto sbragare dal ridere, ma in questo Grande Fratello lo… - zazoomblog : Grande Fratello Vip scoppia a piangere e racconta la sua tragedia - #Grande #Fratello #scoppia #piangere -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, Amedeo Goria picchia durissimo contro la figlia Guenda: Bipolare. Quando frequenta un uomo..."

Veleni e dolori al Grande Fratello Vip , il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La confessione di Guenda Goria di non sentirsi ...

GF Vip, di nuovo guerra tra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando: "Ti senti migliore? Cosa sei venuta a fare?"

Lo scontro è di nuovo aperto tra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando al "Grande Fratello Vip". Gli animi si sono accesi e tra le due gieffine è di nuovo scontro ...

Veleni e dolori al Grande Fratello Vip , il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La confessione di Guenda Goria di non sentirsi ...Lo scontro è di nuovo aperto tra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando al "Grande Fratello Vip". Gli animi si sono accesi e tra le due gieffine è di nuovo scontro ...