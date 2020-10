fattoquotidiano : Il governo vara la manovra di Bilancio. Vale 39,7 miliardi e ne incorpora 15 dal Recovery Fund. Fondi anti-Covid e… - renatobrunetta : #Manovra? Ma perché questa la possiamo chiamare Manovra? Il #Dpb è assolutamente acqua fresca, con 23mld di ulterio… - M5S_Camera : Il Governo ha stanziato 40 miliardi per la prossima Manovra che coadiuverà gli obiettivi di crescita con gli aiuti… - FirenzePost : Governo, manovra: sparisce la spending review, puniti datori di lavoro che licenziano - MichelaRoi : RT @renatobrunetta: #Manovra? Ma perché questa la possiamo chiamare Manovra? Il #Dpb è assolutamente acqua fresca, con 23mld di ulteriore d… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo manovra

Giuseppe Conte è intervenuto in Senato per riferire sulle ultime misure adottate dall’esecutivo: "L'efficacia della risposta dipende dalla responsabilità individuale di ciascun cittadino". No a nuove ...Non siamo a marzo, precisa il premier Giuseppe Conte nell'informativa sul Dpcm che ha appena illustrato in Senato ma dice anche che è importante rimanere concentrati per rispettare ...