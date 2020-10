Google nel mirino del governo USA: accuse antitrust ufficiali contro il colosso tecnologico (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Martedì il Dipartimento di Giustizia ha intentato una causa contro Google per monopolizzazione illegale della ricerca e dei mercati pubblicitari, dando il via a uno dei più grandi casi di antitrust nella storia degli Stati Uniti. Come riportato per la prima volta da Wall Street Journal, il caso si concentra sulla ricerca e sulla pubblicità incentrata sulla ricerca, piuttosto che sul più ampio business pubblicitario mirato dell'azienda."Innumerevoli inserzionisti devono pagare un pedaggio per la pubblicità associata alla ricerca di Google e ai monopoli generici della pubblicità testuale", si legge nella denuncia, "i consumatori americani sono costretti ad accettare le politiche, le pratiche sulla privacy e l'uso dei dati personali di Google; e le nuove aziende ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Martedì il Dipartimento di Giustizia ha intentato una causaper monopolizzazione illegale della ricerca e dei mercati pubblicitari, dando il via a uno dei più grandi casi dinella storia degli Stati Uniti. Come riportato per la prima volta da Wall Street Journal, il caso si concentra sulla ricerca e sulla pubblicità incentrata sulla ricerca, piuttosto che sul più ampio business pubblicitario mirato dell'azienda."Innumerevoli inserzionisti devono pagare un pedaggio per la pubblicità associata alla ricerca die ai monopoli generici della pubblicità testuale", si legge nella denuncia, "i consumatori americani sono costretti ad accettare le politiche, le pratiche sulla privacy e l'uso dei dati personali di; e le nuove aziende ...

