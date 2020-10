Golf, Ryder Cup 2023: ufficializzate le date dell’edizione di Roma (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Venerdì 29 settembre-domenica 1° ottobre 2023. La prima Ryder Cup italiana della storia, a Roma, si terrà in queste date al Marco Simone Golf and Country Club, che si trova a Guidonia Montecelio, appena fuori dal territorio vero e proprio della Capitale. La notizia è arrivata a margine della vigilia dell’Open d’Italia, quest’anno spostato a Brescia in considerazione delle conseguenze della pandemia di coronavirus che hanno rivoluzionato tutto il calendario e in alcuni casi anche le location dei tornei. L’edizione di Roma si sarebbe dovuta tenere tra due anni, ma lo spostamento è arrivato a causa della reazione provocata dal rinvio di un anno dell’appuntamento previsto per quest’anno a Whistling Straits, negli Stati ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Venerdì 29 settembre-domenica 1° ottobre. La primaCup italiana della storia, a, si terrà in questeal Marco Simoneand Country Club, che si trova a Guidonia Montecelio, appena fuori dal territorio vero e proprio della Capitale. La notizia è arrivata a margine della vigilia dell’Open d’Italia, quest’anno spostato a Brescia in considerazione delle conseguenze della pandemia di coronavirus che hanno rivoluzionato tutto il calendario e in alcuni casi anche le location dei tornei. L’edizione disi sarebbe dovuta tenere tra due anni, ma lo spostamento è arrivato a causa della reazione provocata dal rinvio di un anno dell’appuntamento previsto per quest’anno a Whistling Straits, negli Stati ...

