Gliomi di basso grado | l’efficacia di una tecnica neurochirurgica

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Idisono tumori intrinseci dell’encefalo che si sviluppano nella popolazione giovane, esordiscono generalmente con crisi epilettiche ed appaiono alla risonanza magnetica come masse diffuse altamente infiltrative, che coinvolgono uno o più lobi dell’encefalo. Sono tumori maligni che includono idi II e III, crescono in modo continuo ed evolvono inesorabilmente verso tipologie con maggiore malignità. Questi tumori rappresentano un problema emergente in neuro-oncologia: la loro frequenza è in aumento, interessano la porzione giovane ed attiva della popolazione ed impattano profondamente sulla qualità di vita e sulla capacità di lavoro. Il trattamento tradizionale deidi...