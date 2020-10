Gli scienziati: “A Napoli e Milano situazione esplosiva. Bloccare subito attività ricreative e ludiche” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sul Fatto Quotidiano l’appello degli scienziati, capitanati da Massimo Galli, responsabile delle Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano. “Le misure contenute negli ultimi due Dpcm non bastano. Bisogna intervenire per evitare il “punto di non ritorno” e, soprattutto, occorre “fare presto”. Specie in alcune aree – Napoli e Milano – dove “la situazione è esplosiva”. Un appello rivolto alle istituzioni, con più firmatari. Oltre a Galli ci sono Mario Faccini, responsabile della Medicina preventiva dell’Ats Milano, e Marco Rizzi, capo infettivologo al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Chiedono “immediati provvedimenti rigorosi circoscritti agli ambiti territoriali più ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sul Fatto Quotidiano l’appello degli, capitanati da Massimo Galli, responsabile delle Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di. “Le misure contenute negli ultimi due Dpcm non bastano. Bisogna intervenire per evitare il “punto di non ritorno” e, soprattutto, occorre “fare presto”. Specie in alcune aree –– dove “la”. Un appello rivolto alle istituzioni, con più firmatari. Oltre a Galli ci sono Mario Faccini, responsabile della Medicina preventiva dell’Ats, e Marco Rizzi, capo infettivologo al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Chiedono “immediati provvedimenti rigorosi circoscritti agli ambiti territoriali più ...

chetempochefa : 'Non è mai troppo tardi per fare tutto ciò che si può fare. È preoccupante che vediamo tutti questi cambiamenti, ca… - fattoquotidiano : Il governo raccoglie l’appello degli scienziati: “L’Italia investirà 15 miliardi in 5 anni nella ricerca e raggiung… - chetempochefa : 'stiamo finendo il tempo. Non è mai troppo tardi per fare tutto ciò che si può fare. è preoccupante che vediamo tut… - napolista : Gli scienziati: “A #Napoli e #Milano situazione esplosiva. Bloccare subito attività ricreative e ludiche” Sul Fatto… - Renato_Corghi : - C'è un dibattito enorme tra gli scienziati! +No guardi, non c'è nessun dibattito. -

Ultime Notizie dalla rete : Gli scienziati Scuola, gli scienziati assicurano: "Non è fonte di contagi, non si chiuda" - DIRE.it Dire La Nasa tenta per la prima volta di raccogliere campioni di roccia da un asteroide

Gli scienziati sperano che i campioni di Bennu forniscano materiale essenziale per conoscere meglio il sistema solare nel suo complesso e la sua evoluzione. La capsula col campione di materiale ...

I ricercatori trovano gli effetti distinti di forza maggiore nei genoma degli uomini che prematuri sopportato donne

I ricercatori alla McMaster University hanno trovato gli effetti distinti di forza maggiore presto nella vita nei genoma degli uomini confrontati alle donne che erano estremamente prematuro nato ...

Gli scienziati sperano che i campioni di Bennu forniscano materiale essenziale per conoscere meglio il sistema solare nel suo complesso e la sua evoluzione. La capsula col campione di materiale ...I ricercatori alla McMaster University hanno trovato gli effetti distinti di forza maggiore presto nella vita nei genoma degli uomini confrontati alle donne che erano estremamente prematuro nato ...