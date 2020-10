Giro d’Italia , successo di Ben O’Connor a Madonna di Campiglio. Almeida in Rosa (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ben O’Connor ha vinto la diciassettesima tappa del Giro d’Italia. Joao Almeida sempre in Rosa. Madonna DI Campiglio (TRENTO) – Ben O’Connor ha vinto la diciassettesima tappa del Giro d’Italia. Dopo il secondo posto della frazione di San Daniele del Friuli, l’australiano è riuscito a rompere il tabù e conquistare la sua prima vittoria alla Corsa Rosa. Alle sue spalle Hermann Pernsteiner (a 31″) e Thomas De Gent (a 1’10”). Il migliore degli italiani è stato Davide Villella, settimo a 3’29”. Nessun distacco tra i big – Nessun distacco tra i big che sono arrivati sul traguardo tutti insieme. Diminuiscono le possibilità di mettere in difficoltà Joao ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ben O’Connor ha vinto la diciassettesima tappa deld’Italia. Joaosempre inDI(TRENTO) – Ben O’Connor ha vinto la diciassettesima tappa deld’Italia. Dopo il secondo posto della frazione di San Daniele del Friuli, l’australiano è riuscito a rompere il tabù e conquistare la sua prima vittoria alla Corsa. Alle sue spalle Hermann Pernsteiner (a 31″) e Thomas De Gent (a 1’10”). Il migliore degli italiani è stato Davide Villella, settimo a 3’29”. Nessun distacco tra i big – Nessun distacco tra i big che sono arrivati sul traguardo tutti insieme. Diminuiscono le possibilità di mettere in difficoltà Joao ...

giroditalia : ??Giro d'Italia Stage 16 - Podium ?? @JTratnik ???? - @BahrainMcLaren ?? @ben_oconnor95 ???? - @NTTProCycling ??… - giroditalia : ??The emotional Stage 16 Last Km of #Giro d’Italia 2020! ??L'ultimo emozionante Km della tappa 16 del #Giro d'Italia… - giroditalia : Il Monte Bondone fu immortalato al Giro d'Italia del 1956 mentre Charly Gaul affrontava le condizioni più estreme p… - giroditalia : ?? Check out the best photos from the 2020 Giro d'Italia Stage 17 ?? Non perderti le migliori immagini della Tappa 1… - marisanba1 : RT @Corriere: O’Connor vince a Campiglio dopo una lunga fuga. Maglia rosa a 5’ -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Marcianise, in mezza Italia spacciatori e pusher cadono nella rete dei Carabinieri l'eco di caserta