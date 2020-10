Giro d'Italia, cambia il percorso della 20ª tappa, Alba-Sestriere, (Di mercoledì 21 ottobre 2020) cambia la tappa di Sestriere sabato, penultima giornata del Giro. A causa del divieto di assembramento imposto dal comune di Briançon per l'emergenza sanitaria in Francia, il direttore del Giro d'... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 21 ottobre 2020)ladisabato, penultima giornata del. A causa del divieto di assembramento imposto dal comune di Briançon per l'emergenza sanitaria in Francia, il direttore deld'...

matteosalvinimi : SEMPRE PIÙ IN CONFUSIONE! Anziché andare a parlare di cose che non sa facendosi smentire dai medici in diretta tiv… - giroditalia : ??Giro d'Italia Stage 16 - Podium ?? @JTratnik ???? - @BahrainMcLaren ?? @ben_oconnor95 ???? - @NTTProCycling ??… - giroditalia : ??The emotional Stage 16 Last Km of #Giro d’Italia 2020! ??L'ultimo emozionante Km della tappa 16 del #Giro d'Italia… - sasaki_mito : RT @Eurosport_IT: La bellezza del #Giro è anche qui! ????????? Segui il live della 17a tappa: - xiaozhaning : italia qualche mese fa: hahaha che cretini i francesi che hanno aperto tutto e ora fanno 16k al giorno di casi haha… -