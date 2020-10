Giro d’Italia 2020, salta il tappone con Colle dell’Agnello e Izoard? Arriva la neve, quale sarà il nuovo percorso? (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il Giro d’Italia 2020 è entrato nella terza settimana, quella che deciderà la classifica generale e che incoronerà il vincitore del Trofeo Senza Fine. Siamo ad autunno inoltrato e il maltempo potrebbe condizionare questa fase conclusiva della Corsa Rosa. Si temeva tantissimo per la neve sullo Stelvio, ma il tappone di domani (giovedì 22 ottobre) dovrebbe essere salvo: le temperature rasenteranno gli 0 °C, ma si dovrebbe riuscire a raggiungere la Cima Coppi a oltre 2700 metri s.l.m., per poi scollinare e dirigersi verso la salita conclusiva che porterà ai Laghi di Cancano. La frazione regina della 103ma edizione del Giro d’Italia dovrebbe dunque andare regolarmente in scena, dopo l’odierna tappa dolomitica col traguardo posto a Madonna di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ild’Italiaè entrato nella terza settimana, quella che deciderà la classifica generale e che incoronerà il vincitore del Trofeo Senza Fine. Siamo ad autunno inoltrato e il maltempo potrebbe condizionare questa fase conclusiva della Corsa Rosa. Si temeva tantissimo per lasullo Stelvio, ma ildi domani (giovedì 22 ottobre) dovrebbe essere salvo: le temperature rasenteranno gli 0 °C, ma si dovrebbe riuscire a raggiungere la Cima Coppi a oltre 2700 metri s.l.m., per poi scollinare e dirigersi verso la salita conclusiva che porterà ai Laghi di Cancano. La frazione regina della 103ma edizione deld’Italia dovrebbe dunque andare regolarmente in scena, dopo l’odierna tappa dolomitica col traguardo posto a Madonna di ...

