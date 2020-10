Giro d’Italia 2020 | pagelle di oggi | Ben O’Connor show! Gran giornata di Pernsteiner | i big si guardano

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 ottobre 2020)DICIASSETTESIMA TAPPAD’ITALIABen O’Connor, voto 9: ieri l’aveva sfiorata, uscendo battuto proprio nell’ultimo chilometro da Tratnik.non poteva sbagliare. Si è mosso tatticamente alla perfezione, andando in fuga con tanti compagni che lo hanno supportato al meglio. Poi si è messo in proprio sul finale, ha attaccato, e con il suo passo non ce n’è stata per nessuno. Vittoria più bella della carriera a 24 anni, condizione eccezionale in questo finale did’Italia. Hermann, voto 8:dissimaper l’austriaco della Bahrain-McLaren, squadra che è uscita in modo eccellente in questa terza settimana, sfiorando il secondo ...